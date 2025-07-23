Имеют ли право останавливать "просто для проверки": что нужно знать водителям в Украине

Полиция / © Shutterstock

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В Украине распространена практика, когда водителей останавливают «для проверки документов», но не все знают: такое требование полиции незаконно, если нет четко определенной причины.

Об этом пишет UaMotors.

Согласно закону, в частности статье 35 Закона Украины «О Национальной полиции», правоохранители могут остановить транспортное средство только в предусмотренных случаях. Среди них — нарушение ПДД, техническая неисправность авто, розыск или ориентировка на преступление.

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Однако «проверка документов» не является основанием для остановки. В случае такой ситуации водитель имеет полное право спросить у патрульного удостоверения и уточнить причину остановки.

Штраф в 425 грн может быть наложен, если вы забыли права дома, а вот если вообще нет водительского удостоверения — придется оплатить до 3 400 грн. Но главное — любое взыскание возможно только после законной остановки.

Если инспектор действует безосновательно, юристы советуют зафиксировать это видео и при необходимости обжаловать протокол в суде. Суды в основном становятся на сторону водителей.

Знание своих прав помогает избежать незаконных действий со стороны полиции и сохранить не только нервы, но и деньги.

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Напомним, большинство пассажиров такси игнорируют ремни безопасности, считая это пустяком. Водители часто не напоминают об этом, чтобы не раздражать клиентов. Но это нарушение ПДД, которое может обернуться штрафом — и не только пассажиру.

В случае, если пассажир или водитель не пристегнулись, полиция может оштрафовать обоих. Сумма — 510 гривен. Но это не предел: если непристегнутый пассажир получил травму средней или тяжелой степени, водителя могут ожидать уголовные последствия.