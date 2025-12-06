Индивидуальные номерные знаки на авто: как избежать проблем на границе

Автономера / © Pixabay

Владельцы индивидуальных номерных знаков должны использовать стандартные государственные таблички при поездках за границу. Индивидуальные знаки действуют только в Украине и не признаются международными нормами дорожного движения.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Главный сервисный центр МВД Украины отмечает обязательность соблюдения правил международного дорожного движения и использования только стандартных номерных знаков за пределами страны.

Индивидуальные номерные знаки (ИНЗ), которые водители могут заказать для персонализации автомобиля или мотоцикла, действуют исключительно в пределах Украины.

За рубежом ИНЗ не признаются, так как они являются дополнительными табличками, используемыми вместе со стандартными государственными номерами.

Международные договоры по дорожному движению требуют использования только официальных номеров, тогда как декоративные или персонализированные комбинации не предусмотрены.

Согласно приказу МВД №174, индивидуальные номера можно устанавливать на легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и мопеды, кроме того, прицепы и полуприцепы не могут иметь индивидуальные таблички.

Как оформить индивидуальный номерной знак

Процедура заказа ИНЗ доступна

Онлайн: через электронный Кабинет водителя

Офлайн: в любом территориальном сервисном центре МВД

Требования к комбинациям

Легковые авто: 3-8 символов (буквы или 3-7 букв с цифрами)

Мотоциклы: 3-6 символов (2-5 букв с цифрами)

Комбинация должна быть уникальной

После изготовления ИНЗ владелец проходит перерегистрацию ТС, чтобы информация об индивидуальном знаке была внесена в документы.

Рекомендации при выезде за границу

Чтобы избежать проблем на границе, владельцам ИНЗ следует:

Иметь при себе стандартные номерные знаки

Установить их перед пересечением государственной границы

Использовать персонализированные знаки только на территории Украины.

