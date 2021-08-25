Индийский автопроизводитель собирается вывести на рынок новый ультрабюджетный кроссовер

Полноценная премьера этой модели ожидается в начале осени.

Индийская компания TATA Motors разработала новый субкомпактный кроссовер Punch.

Кроссовер получит выразительный "европейский" экстерьер с новомодной двухцветной окраской кузова, который, несмотря на наличие пяти дверей, выглядит как 3-дверный. Эта иллюзия создается за счет дизайнерского решения со спрятанными дверными ручками в оконных рамках. В целом же внешний вид нового "паркетника" TATA сильно напоминает шоу-кар HBX, премьера которого состоялась в 2019 и 2020 годах.

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Салон автомобиля не показали, однако, по неофициальным данным, он будет оформлен в духе упомянутого Altroz с идентичной мультимедиасистемой, аналоговыми шкалами приборной панели и похожим рулем.

Зато уже можно составить представление о габаритах автомобиля: в длину он достигает 3 840 миллиметров, в ширину — 1 822 миллиметра, в высоту — 1 635 мм, а колесная база равна 2 450 миллиметров.

В основе Punch лежит переднеприводная модульная платформа ALFA, которая была разработана индийским автопроизводителем совместно с европейскими коллегами. Под капотом кроссовера расположился 1,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 83 лошадиные силы, связи котором составит пятиступенчатая "механика" или "автомат".

Что касается стоимости, то за Punch просить около 10 тысяч долларов. Полноценная премьера Tata Punch ожидается в начале этой осени на автомобильной выставке в Нью-Дели.

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