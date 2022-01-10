С официального сайта Tesla исчезла информация о начале производства самой ожидаемой модели: что известно

С официального сайта Tesla исчезла информация о начале производства самой ожидаемой модели: что известно

Теперь неясно, когда покупатели получат свой Cybertruck.

Люди, осуществившие предварительный заказ Tesla Cybertruck заметили, что информация о дате начала производства электрического пикапа просто исчезла с официального сайта Tesla.

Сделать заказ на автомобиль, заплатив 100 долларов, все еще возможно, но со страницы исчезли любые сроки начала производства и даже цены. Это можно увидеть на корпоративном сайте Tesla.

Большая вероятность, что таким образом компания пытается избавить себя от неловких вопросов. А ведь Илон Маск еще в 2019 году представил Cybertruck и с тех пор дата начала производства постоянно сдвигается. Крайний раз было анонсировано, что производство начнется в конце 2021 года, но, как видим, действия компании говорят об обратном.

Также, у компании нормальная практика менять цены на свои электрокары. Недавно это произошло с Model X Plaid, которую сейчас можно приобрести только в 6-местной комплектации, которая стоит на 6000 долларов дороже. Возможно, поэтому и было решено убрать ценники с сайта.

Некоторые автомобилисты решили не ждать призрачную Tesla Cybertruck, а перешли к другим автопроизводителям. Ведь в последнее время очень много компаний начали выпускать электрические пикапы.

Напомним, Chevrolet представил новый полностью электрический пикап.