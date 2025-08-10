ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
659
Время на прочтение
1 мин

Инструктор рассказал, как без торможения остановить водителей, "висящих на хвосте"

Резкое торможение не верно, предупреждает инструктор по вождению.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Инструктор рассказал, как без торможения остановить водителей, "висящих на хвосте"

© УНИАН

Эксперт поделился эффективным советом, как избавиться от водителей, которые слишком близко едут сзади. Это возможно без торможения и риска аварии.

Об этом говорится в express.

«Нет ничего более раздражительного, чем когда кто-то сидит на бампере. С этим сталкивались почти все — неприятное, отвлекающее и опасное давление от движущегося слишком близко позади автомобиля», — говорится в комментарии эксперта по вождению.

Кроме того, что это раздражает, «выезд на хвост» незаконный и классифицируется как небрежное вождение. За это можно получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 5 560 грн).

Согласно недавнему исследованию, водители, нарушающие дистанцию, вызывают каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие. Ежегодно более 100 человек погибают или получают серьезные травмы в результате аварий, вызванных такими нарушителями.

И вопреки распространенному мнению, резкое торможение, чтобы «проучить» водителя сзади, не является правильным решением.

Напомним, одна незначительная ошибка водителя может привести к поломке двигателя.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie