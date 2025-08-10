- Дата публикации
Инструктор рассказал, как без торможения остановить водителей, "висящих на хвосте"
Резкое торможение не верно, предупреждает инструктор по вождению.
Эксперт поделился эффективным советом, как избавиться от водителей, которые слишком близко едут сзади. Это возможно без торможения и риска аварии.
Об этом говорится в express.
«Нет ничего более раздражительного, чем когда кто-то сидит на бампере. С этим сталкивались почти все — неприятное, отвлекающее и опасное давление от движущегося слишком близко позади автомобиля», — говорится в комментарии эксперта по вождению.
Кроме того, что это раздражает, «выезд на хвост» незаконный и классифицируется как небрежное вождение. За это можно получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 5 560 грн).
Согласно недавнему исследованию, водители, нарушающие дистанцию, вызывают каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие. Ежегодно более 100 человек погибают или получают серьезные травмы в результате аварий, вызванных такими нарушителями.
И вопреки распространенному мнению, резкое торможение, чтобы «проучить» водителя сзади, не является правильным решением.
