Инструктор рассказал, как без торможения остановить водителей, "висящих на хвосте"

Эксперт поделился эффективным советом, как избавиться от водителей, которые слишком близко едут сзади. Это возможно без торможения и риска аварии.

Об этом говорится в express.

«Нет ничего более раздражительного, чем когда кто-то сидит на бампере. С этим сталкивались почти все — неприятное, отвлекающее и опасное давление от движущегося слишком близко позади автомобиля», — говорится в комментарии эксперта по вождению.

Кроме того, что это раздражает, «выезд на хвост» незаконный и классифицируется как небрежное вождение. За это можно получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 5 560 грн).

Согласно недавнему исследованию, водители, нарушающие дистанцию, вызывают каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие. Ежегодно более 100 человек погибают или получают серьезные травмы в результате аварий, вызванных такими нарушителями.

И вопреки распространенному мнению, резкое торможение, чтобы «проучить» водителя сзади, не является правильным решением.

