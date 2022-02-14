Инженер из Ровенской области создал уникальный вездеход: чем интересен автомобиль

Машина имеет грубый дизайн и впечатляющие внедорожные качества.

В небольшой деревне инженер-самоучка решил построить уникальный вездеход. Ему собственноручно удалось спроектировать и построить болотоход под названием "TRITON".

На производство авто мужчина потратил 9 месяцев. Об этом сообщает издание Час-Действий.

Конструктор уже давно мечтал построить автомобиль, который мог бы без проблем проехать где угодно, особенно болотистой местностью. Мужчина именно из тех людей, которые всю работу выполняют исключительно собственноручно.

Вездеход конечно, рамный и имеет раздаточную коробку. Чтобы было проще собрать TRITON, механик использовал часть кабины и лебедку от ГАЗ-66. Также, на нем установлена коробка передач и двигатель от Mercedes, относительно последнего, то он имеет объем – 2.5 литра, чего более чем достаточно для путешествий по бездорожью.

В ближайшее время конструктор планирует заняться легализацией своего изделия. Поэтому авто должно без проблем проходить сертификацию. Именно после этого, производитель сможет расширить географию продаж "TRITON". О серийном производстве речь пока не идет, ведь для него нужны серьезные мощности и немалый бюджет.

Напомним, что недавно инженеры из Харькова поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеницы.