Инженер из США создал забавную копию Tesla Cybertruck

Автомобиль имеет небольшие габариты, но очень похожий дизайн.

Многие люди уже несколько лет ждут производства оригинального электрического пикапа – Tesla Cybertruck. Но Илон Маск и его команда только обещают начало производства, которое никак не наступит.

Американскому блоггеру надоело ждать автомобиля, поэтому он создал свою, довольно интересную копию, о чем он сообщил на своем Youtube-канале.

Для того чтобы создать подобие оригинального электро пикапа Tesla Cybertruck, Джинджер Билли создал угловой каркас из дерева и обшил его металлическими панелями. Так как это пародия на Tesla, то вместо мультимедиа в салоне авто установлен планшет, а вместо приборной панели блоггер распечатал фотографию.

Этот автомобиль можно назвать технически неплохим, ведь он без проблем может передвигаться по бездорожью. Также, для большей футуристичности, он имеет "умную" магнитную дверцу, которая открывается не с ручек, а автоматически. Также создатель уверяет, что его автомобиль не смогут поймать радары, ведь кузов построен из специального материала, которым покрывают истребители F-22 Raptor.

Благодаря серьезному крутящему моменту, специальные покрышки автомобиля способны, буквально, вгрызаться в асфальт. Но главной технологией, по мнению автора, стала инновационная система безопасности, представляющая собой обычную подушку, закрепленную на руле. Конечно, это все забава, но большинству людей уже действительно надоело ждать, когда на дорогах появится мифическая Tesla Cybertruck.

Напомним, что недавно Tesla Cybertruck снова появилась на снимках: на этот раз авто выглядит полностью готовым.