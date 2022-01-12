Инженеры Hyundai создали машину, работающую на водороде и умеющую передвигаться боком

Специальное шасси позволяет автомобилю поворачивать колеса под углом 90 градусов.

Компания Hyundai представила на международной технологической выставке в Лас-Вегасе концепты водородных машин – M.Vision POP EV и M.Vision 2GO.

Главная особенность автомобилей в том, что у них есть шасси, которое может поворачивать колеса под углом в 90 градусов. Об этом сообщает издание Electrive.

Именно необычная конструкция автомобилей привлекла внимание многих посетителей выставки. Такая компоновка станет незаменимой в условиях большого города, ведь вы без проблем сможете припарковаться на любое место. В базе машин лежит шасси с "модулем электрического угла", в котором отсутствуют механические соединения меж компонентами.

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На базе подобной архитектуры инженеры Hyundai планируют к 2023 году построить единственное "шасси скейтборда", которое будет включать встроенный контроллер для четырех "модулей электронного угла". Это может означать, что большинство автомобилей бренда будут иметь активное управление на четыре колеса.

По плану, если тестирование системы пройдет успешно и автомобиль покажет неплохую коммерческую выгоду, тогда машины также получат и автопилот. Таким образом, Hyundai хочет выпустить на рынок полностью новое авто, у которого нет аналогов.

Напомним, что Cadillac недавно показал футуристический концепт-кар будущего.