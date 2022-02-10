Инженеры из Харькова поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеницы

Теперь автомобиль могут приобрести все желающие.

Команда энтузиастов из Харькова переделали старенький нерастаможенный Mitsubishi Pajero Sport на подобие танка.

Вместо обычного шасси, внедорожник поставили на гусеницы, для большей проходимости. Об этом сообщает Telegram-канал Харьков Life.

За этот необычный автомобиль 2003 года выпуска без украинской регистрации продавец просит 15 тысяч долларов (примерно 420 тысяч грн). Многое это или мало, сказать трудно, ведь подобных предложений на рынке нет, поэтому можно выставить любой ценник. Но найдется ли покупатель на эту цену – это уже другой вопрос.

Что касается растаможки, то здесь все ясно. После подобной модификации на этом авто выезжать на дороги общего пользования запрещено. Так как авто будет кататься по бездорожью, то большой надобности в растаможке и нет.

auto.ria.com

Скорее всего, такое авто приобретет себе фанат рыбалки или охоты. В этом Mitsubishi будет очень удобно покорять бездорожье или снежные заносы, ведь салон остался без изменений.

Но надо заметить, что это самоделка и какое качество сборки всех агрегатов так и не понятно, при покупке нужно очень внимательно проводить проверку. Деньги немалые и вряд ли вам захочется застрять где-нибудь посреди леса.