Инженеры создали новый экологичный двигатель с впечатляющими техническими характеристиками

Новый двигатель максимально универсален и экологичен.

Компания Astron Aerospace, занимающаяся аэрокосмическими технологиями, анонсировала полностью экологичный двигатель внутреннего сгорания, который может стать полноценной альтернативой электрическим моторам.

Устройство двигателя очень напоминает роторный мотор Ванкеля, но, как уверяют инженеры – их творение полностью линейно и не имеет проблем с уплотнением. Об этом сообщают на официальном сайте компании.

Традиционные четыре такта разделили на две независимые камеры сгорания, между которыми находится форкамера. Два первичных вала разместили вертикально и соединили шестернями, синхронно вращающимися в противоположных направлениях. Четыре ротора установлены на двух валах и вращаются попарно. Между ними – поворотный дисковый клапан и передкамера. Передняя пара роторов отвечает за впуск и сжатие, задняя – за сгорание и выпуск.

В такой предварительной конфигурации Omega 1 весит 15,9 кг, но, несмотря на свои габариты, он выдает 160 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Что интересно, что этот двигатель на максимуме раскручивается до 25 000 об/мин.

Главная особенность разработки в том, что из-за его конструкции Omega 1 можно адаптировать под любой тип транспорта, но при этом уровень выбросов двигателя будет очень низкий.

Напомним, что шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире.