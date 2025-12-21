iPhone вместо ключа: Toyota готовит долгожданное обновление для водителей

Toyota внедряет функцию Apple Car Key

Toyota готовится присоединиться к «клубу» автопроизводителей , позволяющих управлять доступом к машине через Apple Wallet. Это станет значительным шагом в цифровизации бренда, который до этого времени полагался на собственную систему Remote Connect.

Как сообщает издание CarScoops , обновление внутренних систем Apple свидетельствует о том, что интеграция уже на финальной стадии.

Как это обнаружили

Официального анонса от Toyota еще не последовало, однако изменения заметили технические аналитики. По данным портала MacRumors , в бэкенд-коде Apple появились упоминания о Toyota как партнере сервиса. Это обычно означает, что запуск функции – вопрос ближайшего времени.

Что умеет Apple Car Key

Функция превращает ваш смартфон в полноценный ключ. Основные возможности включают:

Пассивный вход: достаточно просто подойти к автомобилю с телефоном в кармане, чтобы оно открылось (для новых моделей с поддержкой UWB).

NFC-доступ: для более старых версий телефон необходимо поднести к дверной ручке.

Общий доступ: ключем можно поделиться с семьей через iMessage.

Работа без заряда: даже если iPhone разрядился, функция работает еще до 5 часов.

Кто уже использует технологию

Toyota придется догонять конкурентов. Как отмечает 9to5Mac , список брендов, уже поддерживающих Apple Car Key, достаточно велик. В него входят BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lotus, Rivian и другие.

Ранее на конференции WWDC 2025 Apple анонсировала расширение списка партнеров, куда вошли также Audi, Volvo и Polestar. Появление в этом перечне Toyota – самого популярного автобренда мира – сделает технологию цифровых ключей действительно массовой.

