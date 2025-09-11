Использование поворотников на круговом перекрестке: патрульный объяснил, когда их включать

Движение по «кольцу» будет значительно безопаснее, если правильно использовать поворотники

Реклама

Многие украинские водители до сих пор путаются в правилах проезда перекрестков с круговым движением. Общая неуверенность — нужно ли включать сигнал при въезде, и какой именно — часто вызывает хаос, аварийные ситуации и конфликты на дороге. Однако, как оказалось, правила очень просты.

Портал "Твоя МАШИНА" опубликовал разъяснения от патрульного инспектора.

Четкая инструкция для безопасного движения

Инспектор объяснил, что включать поворотник при въезде на круговой перекресток не нужно. Неправильный сигнал может ввести в заблуждение других водителей: например, правый сигнал будет восприниматься как намерение съехать с дороги, а левый — как перестраивание, тогда как вы только заезжаете на круг.

Реклама

«При въезде на кольцо сигнал не требуется. Левый поворот может сбить с толку. Водители подумают, что вы планируете ехать в сторону, а не въезжать на круг. Правый же может восприниматься как перестраивание. Единственное, когда обязательно нужно сигналить — это во время съезда или перестраивания между полосами», — разъяснил инспектор.

Схема действий на круговом перекрестке очень проста. Заезжайте без сигнала, а когда планируете съезд, используйте только правый сигнал.

Выбор полосы: главная причина ДТП

Большинство аварийных ситуаций на круговых перекрестках возникает даже не из-за непонимания сигналов, а из-за хаотического перестраивания между полосами. Эксперт по безопасности дорожного движения Александр К. из Львова подчеркивает, что водители часто не обращают внимания на зеркала заднего вида и непредсказуемо меняют траекторию движения, что является главной причиной столкновений.

«Большинство проблем на кольцах возникает не из-за отсутствия сигналов, а из-за хаоса в выборе полосы. Люди не смотрят в зеркала и режут траекторию. Это и есть причина большинства столкновений», — добавил он.

Реклама

Важно помнить о полосах движения. Если вы планируете съехать с круга на первом или втором повороте, следует занять правую полосу. Если же ваш съезд дальше, двигайтесь в левой полосе, а непосредственно перед нужным съездом, после проезда предыдущих, постепенно перестраивайтесь в правую полосу.

Патрульные также напоминают, что излишняя нервозность за рулем только вредит. Использование поворотника без надобности запутывает других участников движения. Зато четкое соблюдение логики движения делает перекресток безопасным и понятным для всех.

По статистике полиции, до трети нарушений ПДД на таких перекрестках связаны именно с неправильным использованием сигналов или ошибочно занятой полосой. Таким образом, у каждого водителя есть одна простая задача: правильно выбрать полосу и вовремя включить правый поворотник. Если эти правила станут привычкой, круговой перекресток перестанет быть источником паники, а превратится в обычный участок дороги.

Напомним, проезд на красный свет, даже когда светофор сломан, может привести к штрафу. Эксперты объяснили, что делать в такой ситуации.