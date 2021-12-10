Исследователи изобрели инновационное автокресло, которое может определить, пьяный ли водитель

Эту технологию могут использовать на машинах следующего поколения.

Ученые разработали автокресло, которое способно обнаруживать, пьяный ли водитель.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Как известно, современные системы мониторинга водителя возлагаются на камеры, основная роль которых – следить за лицом и глазами водителя, чтобы выявить любые возможные признаки сонливости. Более продвинутые системы также используют внешние камеры, следящие за тем, как автомобиль двигается, сигнализируя, когда обнаруживается колебание автомобиля.

Но исследователи из Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии утверждают, что все эти системы имеют серьезные недостатки, независимо от того, используют ли они внутренние или внешние камеры. Такие вещи, как грязь или плохая погода, а также полная тьма, могут сделать их менее точными, отмечают они. Поэтому их идея теоретически позволит повысить точность обнаружения.

Исследователи создали “умное” автомобильное кресло, оснащенное термостойкими датчиками и датчиками давления, которые специально предназначены для определения сонливости водителя или уменьшение его дееспособности. Датчики устанавливаются в спинке или сидении, а их роль заключается в том, чтобы контролировать водителя и собирать информацию, такую как частота сердечных сокращений и дыхания, а также следить за осанкой и выдавать предупреждение, если он склоняется в любую сторону.

Эту концепцию можно использовать на автомобилях следующего поколения для еще более продвинутых реализаций, которые позволят выполнять автоматические действия на основе определенных триггеров. Например, самоуправляемый автомобиль, который обнаруживает пассажира с ухудшением самочувствия, может автоматически вызвать скорую помощь, а транспортное средство может “приказать” водителю остановиться, обнаружив алкогольное опьянение.

Исследователи разработали специальные пьезоэлектрические датчики, которые могут работать при высоких температурах. Для этого была создана специальная конструкция для защиты системы и обеспечения работоспособности при температуре до 120 градусов по Цельсию.