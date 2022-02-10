Исследователи разработали технологию, ускоряющую зарядку электромобилей в три раза

Это позволит увеличить запас хода и удешевить стоимость батарей.

Ирландская компания Navitas Semiconductor разработала технологию, существенно ускоряющую зарядку электромобилей.

Об этом сообщает CNBC.

Так, Navitas Semiconductor, разрабатывающий силовые интегральные схемы на основе нитрида галлия (GaN), объявила, что внедрит свою технологию в электромобили. Преобразователи тока и силовые инверторы с такими полупроводниками якобы увеличат запас хода и снизят стоимость батарей на пять процентов и одновременно в три раза ускорят зарядку.

GaN-полупроводники работают до 20 раз быстрее кремниевых, обеспечивают втрое большую мощность и втрое быстрее заряжаются, одновременно имеют вдвое меньшие габариты и массу. Руководитель компании Navitas Джин Шеридан говорит, что пробег между зарядками увеличится на 30 процентов или уменьшатся размеры аккумуляторов.

Navitas Semiconductor уже поставляет свои чипы, в частности, Xiaomi, но в электромобилях они появятся не раньше 2025 года. Для этого в январе нынешнего года в Шанхае открыт новый центр исследований и разработки, главной задачей которого является внедрение GaN-электроники в автомобили. По данным CNBC, компания Navitas также имеет соглашение с BRUSA HyPower – поставщиком компонентов Volkswagen, Audi и Porsche.

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