Исторические туннели Илона Маска под Лас-Вегасом были раскритикованы первыми пользователями

Указанная скорость не соответствует действительности.

Недавно глава компании Tesla Илон Маск запустил первый в мире подземный скоростной тоннель, спроектированных два года назад The Boring Company.

Отметим, что он расположен под землей в Лас-Вегасе. По замыслу Маска, благодаря уникальному сооружению и электрокарам Tesla участники мероприятий смогут быстро добираться до различных частей центра. Однако на деле все оказалось иначе.

Как сообщает NewAtlas, первые пользователи, которым посчастливилось проехать под этим туннелем, остались разочарованы.

Основная причина критики заключается в том, что по сути это никакая не революция, обещанная Маском, а обычный тоннель. В одном из тестовых заездов был установлен рекорд скорости, который составил 185 км/ч. На момент официального запуска была обещана скорость до 240 км/ч.

Однако по факту людей возят со скоростью 40-60 км/ч. Поэтому в итоге тоннель в 1,2 км автомобили проезжают в 3-4 раза дольше, чем ожидалось ранее. До этого The Boring Company заявила, что эти тоннели превращают 45-минутную прогулку в двухминутный поездку.

Несмотря на провальный запуск, специалисты фирмы The Boring Company, которые занимались строительством тоннеля, уверяют, что подобная подземная трасса способна перевозить 4 400 пассажиров в час. Но для этого необходимо расширить транспортную систему.

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