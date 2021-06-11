Италия продолжит признание и обмен с Украиной водительского удостоверения

Вскоре будет подписано соответствующее межправительственное соглашение.

Украина и Италия продолжат договор о признании и обмене водительского удостоверения.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице МВД.

Так, стороны вскоре подпишут соответствующее межправительственное Соглашение, которое прекратило свое действие 1 июня.

"Завершено все необходимые процедуры для продления межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения. Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождению в Италии.", — отметил глава МВД Арсен Аваков.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения осуществлен обмен 81 водительского удостоверения гражданами Италии, которые живут в Украине. Получено и обработано около 16 400 запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Согласно устоявшейся практики заключения соглашений такого характера с другими государствами, не являющимися членами ЕС, Италия ограничила срок действия Соглашения до 5 лет. А в заключительных положениях документа есть пункт, предусматривающий "продления срока действия настоящего Соглашения, во избежание, даже временного, прекращение обмена водительских удостоверений".

Напомним, украинцам, проживающимудостоверение водителя в Великобритании, позволили обменять водительское удостоверение без экзаменов. Вскоре аналогичные условия введут и для британцев.

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