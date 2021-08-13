Итальянцы представили электрический гиперкар мощностью 1 900 "лошадей"

Всего таких экземпляров будет выпущено в количестве 150 единиц.

Итальянская компания Automobili Pininfarina официально представила электрический гиперкар "Battista" в серийной форме.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, автопроизводитель рассказал основные подробности этого автомобиля, показал фото и видео. Pininfarina Battista имеет внешнюю обработку Black Exposed Signature Carbon и полированные кованые диски колес из алюминиевого сплава.

Pininfarina Battista оснащается четырьмя электромоторами общей мощностью в 1 900 лошадиных сил, аккумулятором, который обеспечивает пробег в 450 километров и способен ускоряться до "сотни" менее чем за 2 секунды.

automobili-pininfarina.com

Интересно. что озвучивание гиперкара базируется на принципах, сформированных итальянским композитором Джузеппе Верди. Он утверждал, что звук на частоте, кратной 432 Гц является "чистым звуком". Поэтому Pininfarina использовала 54 Гц (кратное 432), как основную частоту звука для электрокара. С увеличением скорости частота будет расти кратно 54 Гц, чтобы звук в салоне оставался чистым и отвечал принципам Верди.

Суперкары Pininfarina Battista будут отгружены заказчикам в конце 2021 года. Тираж — 150 единиц авто, а стоит такой суперкар 2 млн евро.

Добавим, что ранее хорваты представили гиперкар мощностью в 1914 лошадиных сил.

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