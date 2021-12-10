Из груды металлолома в ретрокар: как в Ужгороде спасли редкий Fiat

Из груды металлолома в ретрокар: как в Ужгороде спасли редкий Fiat

Автомобилю подарили вторую жизнь и вернули на дорогу.

Трудно поверить, что редкий автомобиль, который сотни коллекционеров ищут по всему миру – 35 лет просто тлеет под дождем, снегом и солнцем где-то на задворках Мукачево. Юрий Руснак случайно увидел его, прогуливаясь по городу. И решил забрать его на реставрацию в свой гараж в Ужгороде. Владелец — был только рад избавиться от этого стального мертвеца.

Чем интересен автомобиль узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Поначалу мужчина не мог даже понять, какая это модель. Он изучил много информации в интернете, затем ему подсказывали друзья из Италии, имеющие отношение к ретро-машинам, и в конце концов пришли к выводу, что это NSU Fiat 508 Balilla, который был продан до войны немцам.

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Реставрация длилась – несколько лет. Хотя и сам Юрий признается — не спешил, потому что радовался процессу. Главной задачей было сохранить подлинность машины. Необходимые элементы заказывали за границей. Сидения, двери, руль, приборы, коробка передач, мотор и колеса – все оригинальное.

Одна удивительная особенность Fiat 508 – это то, что педали слишком близко друг к другу, так что, нажимая на одну, вы можете выжать «за компанию» и другие. Не смотря на то, что машинка маленькая, в ней достаточно комфортно, хотя и не всегда удобно.

Коробка передач тоже, какая-то необычная. Для того чтобы включить первую передачу надо селектор КПП поставить где-то посередине ног. Так что когда вы начинаете на ней ездить, чаще включаете третью, но чуть позже привыкаешь и уже проблем нет.

Также, этот автомобиль просто магнит для туристов и ценителей авто. Выехать в магазин и чтобы никто с ним не сфотографировался – невозможно.

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