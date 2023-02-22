Из каких стран в 2022 году завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину

Сколько было импортировано в Украину легковых автомобилей, откуда вывезли наибольшее количество, читайте в материале ТСН.ua

Как сообщает Укравтопром, в течение 2022 года в Украину было завезено 412,9 тысяч легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд.

По отношению к 2021 году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, их таможенная стоимость — на треть. «Доля новых автомобилей в импорте 2022 года составила 10%».

Страны, из которых импортировали самое большое количество автомобилей:

Германия в 2022 году была крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украине. За год из страны было ввезено более 142,5 тыс. авто. на сумму $729,3 млн.

На втором месте Франция – 41,1 тыс. шт. ($131,5).

На третьем месте по количеству ввезенных в Украину авто была Япония – 34 тыс. шт. Таможенная стоимость японского импорта составила около $377 млн.

На четвертом месте США — 33,9 тыс. авто на $468 млн.

Польша оказалась на пятом месте с результатом 26 тыс. легковых авто ($172 млн).

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