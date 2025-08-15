Из-за каких безалкогольных напитков водителя могут лишить прав

Проверка водителя на алкотестере / © Pexels

Часто водители даже не задумываются, что безалкогольные напитки могут представлять опасность. Кажется, если в составе спирта нет, можно смело их пить перед поездкой. Но на самом деле все не так просто.

Представитель полиции объяснил, что даже на первый взгляд безопасные напитки иногда приводят к лишению водительских прав, пишет UAmotors.

Одним из самых популярных среди украинцев является безалкогольное пиво. Его часто выбирают те, кому нужно быть за рулем, но при этом не хочется отказываться от символического бокала на празднике. Однако даже напиток с отметкой «0,0%» содержит остаточный алкоголь — обычно 0,05-0,1%, поскольку в процессе пивоварения брожение неизбежно образует спирт, а современные технологии только уменьшают его содержание, но полностью не устраняют. Одна бутылка обычно не отразится на показателях алкотестера, но после трех банок подряд результат может оказаться другим, в зависимости от организма и чувствительности прибора.

Не менее коварны квас, кефир, ряженка или йогурт, ведь они изготавливаются путем естественного брожения и могут давать специфический запах, похожий на алкогольный.

Отдельно следует упомянуть кофе и энергетические напитки, которые водители часто пьют для бодрости. Кофеин и таурин быстро активизируют нервную систему, но эффект длится всего 20-30 минут, после чего наступает откат — действие начинает теобромин, который замедляет реакции, снижает концентрацию и вызывает сонливость. За рулем это особенно небезопасно, ведь даже секунда потери внимания на большой скорости может стоить жизни.

Чтобы избежать рисков, во время дальних поездок следует делать перерывы, хорошо высыпаться и утолять жажду обычной водой. Поскольку пребывание за рулем в нетрезвом состоянии влечет суровое наказание: за первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен и лишение прав в год, а за повторное — 34 тысячи гривен и три года без права управления.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

