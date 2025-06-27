Из-за каких продуктов водитель может провалить тест на алкоголь и получить 17 тысяч гривен штрафа

Алкотестер Драгер / © Pexels

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В Украине водителей строго наказывают за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За первое нарушение грозит штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав на год. Но мало кто знает, что провалить тест можно даже… оставаясь трезвым.

Из-за каких продуктов и лекарств в организме могут «обнаружить» алкоголь

Юридический телеграмм-канал «Ты же юрист» обращает внимание: для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП полиции достаточно зафиксировать от 0,2 промилле алкоголя в организме водителя. Такой уровень могут вызвать некоторые бытовые продукты и лекарства, которые мы употребляем каждый день.

Среди «коварных» продуктов:

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спреи для горла (особенно на спиртовой основе);

Настойки из аптеки — валериана, корвалол, пустырник;

Фрукты — бананы, апельсины (особенно перезрелые);

Фруктовые соки — натуральные, ферментированные;

Молочные продукты — кефир, ряженка, кумыс, йогурт;

Выпечка — торты с ромом или ликером, даже некоторые виды хлеба;

Квас и безалкогольное пиво, содержащие остаточный спирт;

Сырокопченая колбаса с черным хлебом и маслом из-за процессов ферментации.

Почему это опасно

Алкотестер фиксирует наличие спирта в выдыхаемом воздухе, и если после употребления одного из таких продуктов показатель превысит 0,2 промилле, вас могут привлечь к ответственности, даже если вы не употребляли алкоголь в классическом понимании.

Полиция имеет право составить протокол, и доказать свою невиновность придется уже в суде — что часто отнимает время, нервы и деньги.

Как избежать проблем

Не ешьте упомянутые продукты за 30–60 мин до поездки.

С осторожностью относитесь к лекарству со спиртом — даже аптечные средства оказывают влияние.

После употребления кефира или кваса лучше подождать, прежде чем садиться за руль.

Если возник конфликт с полицией, требуйте пройти анализ в медицинском учреждении — это более надежный метод проверки, чем портативный алкотестер.

Не только алкоголь может стать причиной штрафа и лишения прав. Банальный апельсин или бутерброд с колбасой тоже могут сработать против вас. Чтобы не стать жертвой абсурдной ситуации, лучше заранее знать, какие продукты и лекарства могут повлиять на результат алкотеста и воздержаться от их употребления перед поездкой.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

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Напомним, в Киеве выпивший водитель под хмельком перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.