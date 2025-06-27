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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Из-за каких продуктов водитель может провалить тест на алкоголь и получить 17 тысяч гривен штрафа

Мало кто знает, что провалить тест на алкоголь можно даже… оставаясь трезвым.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Алкотестер Драгер

Алкотестер Драгер / © Pexels

В Украине водителей строго наказывают за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За первое нарушение грозит штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав на год. Но мало кто знает, что провалить тест можно даже… оставаясь трезвым.

Из-за каких продуктов и лекарств в организме могут «обнаружить» алкоголь

Юридический телеграмм-канал «Ты же юрист» обращает внимание: для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП полиции достаточно зафиксировать от 0,2 промилле алкоголя в организме водителя. Такой уровень могут вызвать некоторые бытовые продукты и лекарства, которые мы употребляем каждый день.

Среди «коварных» продуктов:

  • спреи для горла (особенно на спиртовой основе);

  • Настойки из аптеки — валериана, корвалол, пустырник;

  • Фрукты — бананы, апельсины (особенно перезрелые);

  • Фруктовые соки — натуральные, ферментированные;

  • Молочные продукты — кефир, ряженка, кумыс, йогурт;

  • Выпечка — торты с ромом или ликером, даже некоторые виды хлеба;

  • Квас и безалкогольное пиво, содержащие остаточный спирт;

  • Сырокопченая колбаса с черным хлебом и маслом из-за процессов ферментации.

Почему это опасно

Алкотестер фиксирует наличие спирта в выдыхаемом воздухе, и если после употребления одного из таких продуктов показатель превысит 0,2 промилле, вас могут привлечь к ответственности, даже если вы не употребляли алкоголь в классическом понимании.

Полиция имеет право составить протокол, и доказать свою невиновность придется уже в суде — что часто отнимает время, нервы и деньги.

Как избежать проблем

  • Не ешьте упомянутые продукты за 30–60 мин до поездки.

  • С осторожностью относитесь к лекарству со спиртом — даже аптечные средства оказывают влияние.

  • После употребления кефира или кваса лучше подождать, прежде чем садиться за руль.

  • Если возник конфликт с полицией, требуйте пройти анализ в медицинском учреждении — это более надежный метод проверки, чем портативный алкотестер.

Не только алкоголь может стать причиной штрафа и лишения прав. Банальный апельсин или бутерброд с колбасой тоже могут сработать против вас. Чтобы не стать жертвой абсурдной ситуации, лучше заранее знать, какие продукты и лекарства могут повлиять на результат алкотеста и воздержаться от их употребления перед поездкой.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

Напомним, в Киеве выпивший водитель под хмельком перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.

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