Изготовленный в Украине электрический самолет Aeroprakt 20e совершил первый полет

Электрический самолет имеет легкий фюзеляж и мощный двигатель.

Aeroprakt 20e создал производитель сверхлегких самолетов Aeroprakt. Компания функционирует с 1991 года на базе ранее созданного любительского авиаклуба при АНТК им. Антонова. Ее основали конструкторы Юрий Яковлев и Олег Литовченко.

Именно эта модель – первый легкий и электрический самолет компании. Его построили на базе модели А-20 – двухместного "Ультралайта" с толкающим винтом, существующим в сельскохозяйственной (А-20СХ) и спортивной модификациях (А-20SC). Коротенькое видео появилось на Instagram-странице авиашколы Plane Ukraine.

В воздух самолет поднял основатель и главный конструктор компании Юрий Яковлев. Известно, что его полностью укомплектовали электрической силовой установкой, а заряда аккумуляторного блока хватает на 40 минут полета. Пока технические характеристики аппарата не разглашаются, но самолет еще на стадии тестирования, поэтому вероятно, что его будут дорабатывать и технические характеристики будут меняться.

Напомним, что недавно электрокар от Skoda устроил дуэль с электрическим самолетом.