Изобретатель установил на электромобиль Tesla три реактивных двигателя: Сеть шокирована (видео)

Над этим он работал 42 дня.

Сеть всколыхнуло видео с электрокаром Tesla Model S, на который установили сразу три миниатюрных реактивных двигателя.

Соответствующий тюнинг сделал инженер Мэтт Микка, о чем он и рассказал на своем YouTube-канале.

Отмечается, что над этим творением блоггер работал 42 дня. Все компоненты для трех компактных двигателей блоггер изготовил вручную с помощью видеоинструкций, взятых в Сети. Реактивные агрегаты Мэтт закрепил на специальной металлической раме, которую установил на корме Tesla. По словам конструктора, три реактивных двигателя могут работать как самостоятельно, так и вместе со штатной силовой установкой электромобиля.

В ходе испытаний Микка отметил, что две реактивные установки способны обеспечить равномерное движение Model S по прямой на скорости около ста километров в час. В результате испытаний самодельные агрегаты вместе со штатной силовой установкой смогли улучшить динамические характеристики электрокара примерно на секунду.

Блогер заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом и в ближайшее время представит еще один экстремальный проект, построенный на базе Tesla Model S.

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