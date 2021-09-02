Израильтяне создали революционную батарею для электромобилей, которая способна полностью заряжаться за десять минут

Израильтяне создали революционную батарею для электромобилей, которая способна полностью заряжаться за десять минут

На конвейер ее планируют поставить в 2024 году.

Израильский стартап StoreDot создал уникальную аккумуляторную батарею для электромобилей.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что главной особенностью этой батареи является то, что она способна полностью заряжаться за десять минут.

Так, в разработке новинки принимали участие концерны Daimler, Samsung Ventures и TDK. На создание и тестирование аккумулятора стартапа ушло более трех лет. Сейчас работа над батареей вышла на финальный этап, и уже в 2024 году StoreDot намерен поставить ее на конвейер. В качестве долгосрочной перспективы компания называет 2028 год, но не позже.

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Аккумуляторные батареи нового образца имеют 4 680 ячеек. В их составе используется не графит, как в традиционных литий-ионных, а полупроводниковые наночастицы. Впоследствии их намерены заменить кремнием, чтобы удешевить. По словам производителя, это позволит сделать батареи более безопасными и увеличить их срок службы.

К тому же для производства не нужно создавать новые линии. Отлично подойдут те, на которых сейчас собирают литий-ионные аккумуляторы, что существенно снизит расходы. Подробные характеристики пока не разглашаются. Инсайдеры утверждают, что энергии одного блока будет хватать более чем на 150 км пути.

Ранее Skoda изобрела способ, как можно применять отработанные батареи электромобилей.

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