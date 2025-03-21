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Известный автомеханик рассказал, как продлить жизнь двигателя вдвое

Известный автомеханик рассказал, как продлить жизнь двигателя вдвое

Известный автомеханик рассказал, как продлить жизнь двигателя вдвое

Популярная функция старт/стоп может нанести больше вреда, чем пользы. Скотти Килмер объяснил, почему ее следует выключать.

Американский блоггер и опытный автомеханик Скотти Килмер поделился советом, который поможет продлить ресурс автомобильного двигателя.

Об этом он рассказал на своем YouTube.

По его словам, популярная функция старт/стоп, выключающая мотор при остановке для экономии горючего, может приводить к его преждевременному износу.

Специалист отмечает, что основная нагрузка на двигатель приходится именно на момент запуска. Частые включения и выключения мотора ускоряют его износ. Чтобы избежать этого, Килмер рекомендует отключить систему старт/стоп, нажав кнопку со значком "А" и стрелкой. Это, по его словам, поможет существенно продлить срок службы двигателя.

Раньше мы писали, почему весной нужна "прожарка" двигателя и как ее правильно делать.

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