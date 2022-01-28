Известный французский автопроизводитель прекращает выпуск популярного хэтчбека

Автомобиль сходил с конвейера 17 лет.

Французская марка Citroen приняла решение снять с производства компактный и в то же время популярный автомобиль — C1 .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Этот хэтчбек выпускался за последние 17 лет, за этот период собрано 1,2 млн экземпляров.

Citroen C1 пользовался популярностью на европейском рынке: даже в разгар пандемии 2020 года европейцы приобрели 40 578 экземпляров, что на 18,7 процента меньше, чем в "доковидном" 2019-м. Однако жизненный C1 подошел к концу и для него уже есть замена: преемником модели, хоть и не прямым, станет электрический ситикар Citroen Ami.

AutoCar

Успех этой модели обусловлен компактными размерами, стильным дизайном, практичностью и динамикой вождения в городе. Относительно причин прекращения выпуска Citroen C1, то в компании называют смену приоритетов концерна.

Ami представляет собой квадрицикл стоимостью шесть тысяч евро, для управления которым не требуется водительское удостоверение. В длину он достигает 2,41 метра, а в движение его приводит 8,2-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 5,5 киловатт-часа. Заявленный запас хода составляет 75 километров, а максимальная скорость – всего 45 километров в час. На пополнение запаса энергии требуется около 3,5 часов.

В самом Citroen позиционирует Ami как "практическое решение для коротких поездок по городу" и "альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам и общественному транспорту по разумной цене".

Альтернативой C1 также можно считать больший хэтчбек C3, который представлен на европейском рынке с 83-сильной атмосферной "тройкой" PureTech объемом 1,2 литра, турбомотором того же объема на 110 сил и 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi. В свой последний 2021 год Citroen C1 разошелся в Европе в количестве более 33 тысяч экземпляров, а лучшим месяцем для модели стал март, когда удалось реализовать 4 495 таких машин.