Известный китайский автопроизводитель представил новый электрогрузовик

Его запас хода составляет 110 км.

Китайская компания Geely представила новый электрический грузовик — Xingzhi Н8Е.

Новинка, выпущенная под индексом DNC5047XXYBEVK1, оборудована электродвигателем на постоянных магнитах Geely Sichuan TZ300XSM01, который развивает номинальную мощность 100 кВт.

Электропривод питается от блока литий-ионных батарей. Одной полной зарядки АКБ хватает примерно на 110 км пути.

specmachinery.com.ua

Масса транспортного средства составляет 2,95 тонны, а его полная масса не превышает 4 495 кг. Длина электромобиля — 5 995 м. Габаритные размеры кузова: длина — 4,14 м, ширина — 2,15 м, высота — 2,15 м.

Максимальная скорость грузовика достигает 90 км/ч.

Ранее рассказывалось о том, что Mercedes-Benz начала испытания стильного электрического грузовика с заниженной кабиной.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку