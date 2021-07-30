Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Известный китайский автопроизводитель представил новый электрогрузовик

Известный китайский автопроизводитель представил новый электрогрузовик

specmachinery.com.ua

Его запас хода составляет 110 км.

Китайская компания Geely представила новый электрический грузовик — Xingzhi Н8Е.

Новинка, выпущенная под индексом DNC5047XXYBEVK1, оборудована электродвигателем на постоянных магнитах Geely Sichuan TZ300XSM01, который развивает номинальную мощность 100 кВт.

Электропривод питается от блока литий-ионных батарей. Одной полной зарядки АКБ хватает примерно на 110 км пути.

© specmachinery.com.ua
specmachinery.com.ua

Масса транспортного средства составляет 2,95 тонны, а его полная масса не превышает 4 495 кг. Длина электромобиля — 5 995 м. Габаритные размеры кузова: длина — 4,14 м, ширина — 2,15 м, высота — 2,15 м.

Максимальная скорость грузовика достигает 90 км/ч.

Ранее рассказывалось о том, что Mercedes-Benz начала испытания стильного электрического грузовика с заниженной кабиной.