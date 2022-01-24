Jeep планирует выпускать на европейском рынке только электрифицированные внедорожники

В компании Jeep также поддержали большинство автомобильных брендов и начали электрификацию.

Компания Jeep сообщила о своих планах на этот год. До конца года они планируют продавать автомобили только с электрическим приводом.

Эти изменения затрагивают такие страны как Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Португалия. Об этом сообщается на официальном сайте автомобильной группы Stellantis.

Для того чтобы реализовать свой замысел, уже в 2022 году на рынок выведут две электрифицированные модели – Renegade и Compass. Это одни из популярнейших моделей, которые в электрическом виде должны оживить продажи компании.

Электрификация будет проходить постепенно. Сначала можно будет приобрести автомобиль с гибридным двигателем объемом 1.5 литра и турбиной, который выдает 130 лошадиных сил и комплектуется АКПП на 7 передач. Гибридная система позволяет стартовать и двигаться медленно исключительно на электротяге. Немного позже, клиенты смогут выбрать автомобиль с полноценным электроприводом.

Благодаря новой гибридной технологии, модели Jeep Renegade и Compass e-Hybrid начали предлагать клиентам новую альтернативу в сегменте полноприводных автомобилей. Клиенты могут сохранить свои привычки вождения и насладиться настоящим опытом управления гибридом.

Спецверсия Upland была создана, чтобы подчеркнуть внимание бренда Jeep к окружающей среде и его приверженность принципам устойчивого развития. Благодаря уникальным эстетическим деталям и использованию устойчивых материалов, а также экологически чистых красок и отделки, эта новая версия будет доступна для моделей Renegade и Compass 4xe Plug-in-Hybrid.

Конечно, поработали и над интерьером. Теперь для водителя доступны многие различные помощники в вождении, качественная мультимедиа с большим сенсорным дисплеем и системы Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что в США продают десятки культовых внедорожников: коллекцию оценили в сумасшедшую сумму.