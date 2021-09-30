Jeep представила обновленную версию культового внедорожника

Эта модель появится у дилеров к концу 2021 года.

Компания Jeep официально представила пьятимисную версию внедорожника Grand Cherokee.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что пятое поколение легендарной модели представили в начале года, но в 7-местном исполнении Grand Cherokee L с удлиненным кузовом. Теперь покупателям будет доступна версия с 5-местным салоном. Колесная база новинки на 126 мм меньше — 2 964 мм.

Новинка получила бензиновые моторы V6 (297 л.с.) и V8 (362 л.с.), а также PHEV-гибрид 4хе с 2-литровой турбированной "четверкой" (381 л.с.). На электротяге версия с PHEV может проехать до 40 км, а общая дальность хода достигает 700 км. Тяговая батарея емкостью 17 кВтч установлена под полом и работает с напряжением 400 В.

Для Европы, в свою очередь, сначала будет доступен только гибридный Grand Cherokee 4xe, который ожидается во второй половине будущего года. Кроме того, компания отказалась от дизельной модификации.

Покупатели смогут традиционно выбирать между приводом на задние колеса или вариантом 4X4. Выбор полноприводных трансмиссий не изменился. Версия Quadra-Trac I имеет муфту в приводе передних колес, Quadra-Trac II дополнена демультипликатором, а Quadra-Drive II обеспечена блокировкой заднего дифференциала. Электронная система Selec-Terrain имеет внедорожные режимы Auto, Sport, Rock, Snow и Mud/Sand. В стандартной комплектации предлагается пружинная подвеска. Опционная пневмоподвеска Quadra-Lift получила адаптивные амортизаторы. Максимальный дорожный просвет достигает 287 мм (+13 мм), а глубина преодолеваемого брода выросла на 100 мм — до 610 мм.

Jeep.com

Для любителей сурового бездорожья доступна модификация Trailhawk. Она отличается наличием дополнительной защиты двигателя и трансмиссии, 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами, иными бамперами, мощными буксировочными проушинами, пневмоподвеской "в базе" и "продвинутой" трансмиссией Quadra-Drive II. В новом поколении добавили стабилизаторы поперечной устойчивости и режим Selec-Speed, что позволяет "ползти" по бездорожью.

Внутри у Grand Cherokee — мультимедиа Uconnect 5 с тремя экранами диагональю 10,1 дюйма (у пассажира спереди будет отдельный тачскрин) или двумя на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка, сиденья с электрорегулировкой в 16 направлениях и массажем, плюс полноцветный проекционный дисплей диагональю 10 дюймов. Список активных систем безопасности насчитывает более 110 позиций, в то же время доступное автоторможение с функцией определения пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль и функция удержания в полосе входят в стандартное оснащение. За доплату можно получить ночное видение, контроль перекрестков и степени усталости водителя, ассистент парковки (параллельная и перпендикулярная), распознавания знаков и систему камер кругового обзора с омывателями впереди и сзади, а также новый полуавтопилот Active Driving Assist второго уровня (требует держать руки на руле).

Jeep.com

Пятиместный Grand Cherokee появится у американских дилеров к концу нынешнего года, а гибридная версия 4xe ожидается чуть позже. Цены станут известны ближе к началу продаж, но ожидается, что он будет дешевле своего 7-местного родственника, ценник на который начинается от 38 635 долларов.

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