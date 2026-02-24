К чему может привести зарядка электромобиля "с окна": энергетики предупредили водителей

Электромобиль / © carscoops.com

Увеличение количества электромобилей на украинских дорогах привело к массовому появлению «кустарных» методов подзарядки. Владельцы электрокаров все чаще пытаются питать свои авто прямо из окон квартир, используя обычные удлинители. Однако специалисты отмечают: такая практика не только опасна для жизни жителей многоэтажек, но и прямо нарушает действующее законодательство.

Об этом сообщают в «Львовоблэнерго».

Энергетики объясняют, что подключение мощного аккумулятора к обычной квартирной розетке категорически противоречит правилам пожарной безопасности. Стандартные бытовые сети и удлинители, особенно несертифицированные или самодельные, конструктивно не рассчитаны на многие часы непрерывной высокой нагрузки.

«Такое подключение может привести к критическим скачкам напряжения, аварийным отключениям электроэнергии и перегреву внутридомовой проводки. В результате значительно повышается риск короткого замыкания и пожара, что представляет прямую угрозу не только для отдельной квартиры, но и для всего жилого дома», — предупреждают в «Львовоблэнерго».

Что говорит закон: как легализовать зарядную станцию

Эксперты напоминают, что вопрос обустройства зарядных зон на придомовой территории многоквартирных домов четко урегулирован украинским законодательством.

Согласно статье 16 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (ОСМД), любое установление инфраструктурных объектов на общей территории требует коллективного решения.

Процедура легальной установки станции выглядит следующим образом:

проведение общего собрания ОСМД;

принятие совместного решения о выделении зоны для зарядки;

определение четкого порядка пользования прибором;

установка отдельного электросчетчика для фиксации потребленной энергии;

утверждение механизма справедливой компенсации за использованную электроэнергию.

Специалисты призывают владельцев электрокаров отказаться от опасных бытовых экспериментов и решать вопросы зарядки исключительно в правовой и технически безопасной плоскости.

Напомним, несмотря на стремительный рост популярности электромобилей из-за экономии на горючем и экологичности, их надежность все еще вызывает вопросы. По данным Consumer Reports, электрокары испытывают в среднем на 79% больше технических проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Основные причины — новизна технологий, сложные электронные системы, аккумуляторы и программное обеспечение, не всегда стабильно работающие в реальных условиях. Эксперты отмечают, что часть моделей еще находится на этапе доработки, что повышает риск неисправностей, особенно в первые годы эксплуатации.