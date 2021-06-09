Кабмин утвердил общее признание и обмен водительского удостоверения между Украиной и Эмиратами

Отныне не нужно проходить практические и теоретические экзамены.
Кабинет министров Украины утвердил общее признание и обмен водительского удостоверения между Украиной и ОАЭ.
Соответствующее постановление было принято в среду, 9 июня, на заседании правительства, передает "Укринформ".
"Проект акта предлагает утвердить меморандум, устанавливающий обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основе принципа взаимности", — говорится в пояснительной записке документа.
Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств, определяется механизм взаимодействия между компетентными органами для подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для осуществления такого обмена.
Меморандум заключен на неопределенный срок, он вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления, направленного по дипломатическим каналам, которыми стороны информируют друг друга о выполнении своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
Отныне, согласно меморандуму, который подписали в Абу-Даби еще 14 февраля, обмен удостоверений осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.
Ранее рассказывалось о том, что Италия прекратила признавать украинское водительское удостоверение. Позже стало известно, что стороны намерены продолжить соответствующее соглашение.