Качественное авто за небольшие деньги: эксперт назвал 5 моделей, которые прослужат долго

Качественный автомобиль можно приобрести и за небольшие деньги, если знать, что выбирать

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На рынке подержанных автомобилей всегда существует высокий спрос на бюджетные модели. Однако найти автомобиль, который действительно будет надежным и не будет нуждаться в частых ремонтах, является непростой задачей. Владелец сети специализированных СТО поделился пятью проверенными вариантами автомобилей стоимостью до $6000, которые, после проведения первоначального технического обслуживания, будут нуждаться только в плановых обзорах.

Об этом пишет UA Motors.

Среди рекомендованных авто — Skoda Rapid, особенно модели 2012-2015 годов выпуска. Этот автомобиль отличается своей практичностью, легкостью в обслуживании, емким багажником и комфортным салоном. Лучше всего зарекомендовали себя модификации, оснащенные 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, что обеспечивает их долговечность.

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Почетное место в списке занимает легендарная Toyota Corolla. Модели девятого и десятого поколений, выпущенные в период с 2004 по 2009 год, до сих пор считаются одними из самых надежных в своем классе. база проверена годами безупречной работы.

Chevrolet Epica — менее распространенный, но не менее стоящий внимания вариант. Автомобили 2007-2009 годов выпуска могут похвастаться приличной комплектацией и двигателями с большим запасом прочности. Это комфортабельный седан, который станет отличным выбором для ищущих сбалансированную альтернативу более разрекламированным моделям.

Ford Focus (2007-2010 годов выпуска) остается одним из самых оптимальных решений в своем ценовом сегменте. Его ценят за привлекательный внешний вид, прочную подвеску, отличную управляемость и легкость в техническом обслуживании.

Завершает подборку Renault Megane. Автомобили второго и третьего поколений, изготовленные в период с 2008 по 2012 год, отличаются современным дизайном и достойным оснащением. Они не уступают своим конкурентам ни по стилю, ни по уровню комфорта, при этом оставаясь достаточно надежными транспортными средствами.

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Все эти модели являются отличными предложениями для желающих приобрести экономичный, но вместе с тем долговечный автомобиль.

Напомним, когда автомобиль исчерпал свой ресурс, его содержание может стать чрезмерным бременем. Эксперты назвали главные сигналы, свидетельствующие о необходимости продать автомобиль.