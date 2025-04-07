Как безопасно ездить на летней резине во время весеннего похолодания: советы

Автошины / © Pixabay

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Весна в Украине — пора неожиданностей, особенно для водителей. Когда температура стремительно падает после замены шин на летние, многие колеблются: стоит ли снова обращаться в шиномонтаж? По словам экспертов, спешить не всегда нужно — главное правильно действовать.

Об этом пишет «Автопилот».

Летние шины теряют эффективность при температуре ниже +7°C: они становятся более жесткими, снижают сцепление с дорогой, что особенно опасно на влажном или скользком покрытии. Впрочем, если не планируется выезд за пределы города или в сложные погодные зоны, ситуация не критическая. Чтобы избежать рисков, соблюдайте основные правила.

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Правила управления авто на летней резине в холод:

Уменьшите скорость, удвоите дистанцию к другим авто, и откажитесь от резких движений рулем или торможения.

Регулярно проверяйте давление в шинах — в холодную погоду оно может снижаться даже на новой резине.

Выбирайте безопасные маршруты, избегайте подъемов, загородных дорог и участков, где возможно образование льда.

Если есть возможность, переждите похолодание в городе, где дороги лучше обслуживаются.

Стоит ли «переобувать» авто снова?

Это зависит от частоты поездок и локального прогноза. Если холод продержится недолго, а нужды в ежедневном вождении нет, лучше адаптировать стиль езды. В случае сложных погодных условий в вашем регионе замена резины может быть целесообразной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что замена зимних шин авто на летние не должна происходить слишком рано, ведь такая «переобувка» чревата серьезными последствиями.