Как безопасно и правильно ездить на автомобиле осенью: советы водителям

Из-за опавшего листья, дождей и перепадов температур надо быть особенно осторожным.

Осень несет в себе не только красоту, но и опасность для автомобилистов.

Дожди и опавшие листья делают много проблем для машин, поэтому за рулем в это время надо быть особенно осторожным. Поэтому ТСН.Авто собрало несколько советов, как безопасно и правильно ездить за рулем авто в эту пору года.

Итак, опавшие листья на дороге могут значительно ухудшить сцепление автомобиля, поэтому такие участки нужно проезжать очень осторожно, и без резкого торможения.

Также автомобиль может начать скользить в первые минуты выпадения дождя, потому что тогда на дороге образуется водяная пленка. В этих случаях тоже не стоит делать резкие маневры и торможения. Последнее надо делать плавно и медленно.

Из-за падения температуры до 0 градусов и большой влажности на асфальте может появиться тонкий слой льда, который тяжело увидеть, поэтому если вы заметили такие погодные условия, будьте осторожны.

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Особенно внимательным следует быть в потоке машин. На скользкой дороге нужно соблюдать достаточное расстояние между автомобилем впереди, чтобы успеть затормозить.

Кроме того, на мокром асфальте советуют замедляться при входе в поворот. Особенно осторожным надо быть на слепых участках и незнакомой дороге.

Чтобы не потерять контроль, перед лужей следует уменьшить скорость, чтобы колеса хорошо сцепились с дорожным покрытием при попадании в воду. В этот период стоит еще поездить на летней резине, потому что она имеет специальные водоотводные каналы.

С 1 октября вне населенных пунктов нужно будет постоянно ездить с включенными фарами, но лучше придерживаться этого даже в городах, так как дождь и туман мешает и там. Так вы будете лучше видеть, и сами будете более заметны. Не забывайте о противотуманных фарах, лучи которых улучшают видимость во время плохой погоды.

Кроме того, стоит быть особенно осторожным в вечернее время. Уже в 18 часов может быть темно и в этот час люди возвращаются с работы домой, поэтому на улицах может быть очень живое и хаотическое движение. Для безопасности пешеходов лучше придерживаться скорости 50-60 км/ч.

Перед началом поездки проверяйте прогноз погоды, но и будьте готовы к резкому изменению погодных условий.

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