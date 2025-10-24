- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Как безопасно управлять авто под дождем: главные советы водителям в непогоду
Дождь — настоящее испытание для водителей. Однако внимательная езда поможет избежать происшествий и спокойно добраться домой.
Когда на улице начинается дождь, дорога превращается в потенциальную ловушку даже для опытных водителей. Мокрое покрытие, плохая видимость и скрытые под водой ямы создают дополнительные риски, поэтому в это время важно сосредоточиться на безопасности.
Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области.
Специалисты советуют: прежде всего проверьте стеклоочистители и убедитесь, что фары работают — ближний свет должен быть включен даже днем. Глубина протектора шин также играет ключевую роль, ведь именно от нее зависит устойчивость авто на скользкой поверхности и защита от аквапланирования.
Особенно опасны первые минуты после начала дождя — смесь пыли и грязи делает асфальт чрезвычайно скользким. В этот момент не стоит резко тормозить или маневрировать. Уменьшайте скорость, соблюдайте дистанцию, а если ливень слишком сильный — лучше остановиться на обочине, включить «аварийку» и переждать непогоду.
Даже небольшая лужа может скрывать глубокую яму или открытый люк, поэтому проезжайте такие участки медленно.
«Ремень безопасности — обязательный для каждого пассажира, а для маленьких пассажиров используйте детские удерживающие системы», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что если водитель случайно задел или сорвал шланг во время заправки, это считается ДТП. Убегать с места нельзя — за это могут оштрафовать или даже лишить прав.