Как будет выглядеть первый в истории электрокар Subaru: компания показала официальные изображения

Как будет выглядеть первый в истории электрокар Subaru: компания показала официальные изображения

Он почти идентичен концепту Toyota bZ4X.

Subaru опубликовала изображение своего первого в истории электрического автомобиля Solterra.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Это будет пятиместный кроссовер, который должен выйти в 2022 году. Его разработали совместно с Toyota и он выглядит почти идентично концепту bZ4X, который представили ранее в этом году.

Автомобиль построили на специальной архитектуре e-Subaru. Это позволило кроссоверу совместить технологии электромобилей Toyota с опытом полного привода Subaru. Он будет примерно такого же размера, как BMW X1 или Audi Q3.

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Стиль электрокара имеет гораздо более яркий спортивный вид, чем большинство моделей Subaru. Он получил тонкие фары, сжатую талию и небольшие окна.

Агрессивно наклонное заднее стекло дает понять, что этот внедорожник больше сконцентрирован на том, чтобы круто выглядеть, чем перевозить груз. Четкого вида передней части нет, но кажется, что она имеет типичный для электрокаров дизайн.

Интерьер также скопирован с bZ4X. Там есть высокая центральная консоль, которая начинается от пола и заканчивается большим информационно-развлекательный экраном.

Второй цифровой дисплей расположен за рулем, но интересно то, что его установили максимально далеко. В то же время сам руль Solterra получило немного другой дизайн по сравнению с тем, что в концепте Toyota.

Subaru ничего не раскрывает о батареи или двигателе электромобиля, но Toyota ранее подтверждала, что серийная версия bZ4X будет поставляться с двойными двигателями и полным приводом.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Subaru заинтриговала появлением "самой внедорожной" версии Forester.

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