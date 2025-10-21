Как быстро алкоголь выводится из организма: когда можно садиться за руль после вечеринки

Алкотестер показывает количество алкоголя в выдохе человека / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Украине закон строго регламентирует допустимый уровень алкоголя для водителей: не больше 0,2 мг на литр выдыхаемого воздуха. Превышение этого показателя трактуется как состояние опьянения и карается штрафом и лишением водительских прав. Поскольку никакие «народные» средства не могут убрать остатки этанола из крови, организму нужно только время, чтобы полностью вывести продукты его распада.

Об этом пишет профильное издание AmperCar.

Время выведения алкоголя и обманчивое чувство трезвости

Точное время, необходимое для полного очищения организма, зависит от многих индивидуальных факторов, включая вес, возраст, количество выпитого и даже состояние печени.

Реклама

Специалисты приводят средние показатели времени, необходимого для переработки популярных напитков:

100 граммов водки – от 5 до 7 часов.

бокал вина – около трех часов.

бутылка пива – не менее двух часов.

При этом важно понимать, что жирная пища, употребленная перед застольем, лишь замедляет процесс всасывания спирта, что может создать обманчивое чувство относительной трезвости. Однако жиры не снижают конечную концентрацию алкоголя в крови – организм все равно получает ту же дозу, но усваивает ее чуть позже.

«В среднем на переработку 100 грамм водки нужно от 5 до 7 часов, бокалы вина – около трех, а бутылки пива – не менее двух часов. Если больше выпито, время увеличивается пропорционально», — отмечает издание.

Что действительно поможет ускорить восстановление

Ни кофе, ни холодный душ не способны вывести алкоголь из крови, но некоторые действия могут ускорить естественные процессы восстановления.

Реклама

Подготовка к застолью и чистая вода. Пища перед употреблением спиртного (особенно жирные или белковые блюда, например мясо или орехи) замедлит усвоение этанола. Также полезно за час до праздника выпить символическую дозу легкого напитка, чтобы организм начал производить расщепляющие алкоголь ферменты. Лучшим помощником является обычная чистая вода, которую следует пить до и во время застолья, чтобы снизить концентрацию спирта в крови. Сон и свежий воздух. Самым эффективным средством для ускорения очищения организма является сон . Во время сна тело активно перерабатывает и выводит остатки спирта. После пробуждения специалисты рекомендуют принять контрастный душ для ускорения кровообращения и обмена веществ, а также отправиться на прогулку на открытом воздухе.

В среднем, чтобы полностью протрезветь и прийти в норму после застолья, нужно 12–14 часов . Однако, учитывая, что даже после обнуления алкотестера могут сохраняться такие последствия, как сонливость, головные боли и замедленная реакция, врачи настоятельно рекомендуют не садиться за руль не менее 24 часов после употребления спиртного.

Напомним, благодаря британским ученым человечество может избавиться от похмелья навсегда благодаря безопасному заменителю алкоголя. В Великобритании готовят к запуску уникальную альтернативу привычным напиткам – молекулу Alcarelle, имитирующую «винный кайф», но без похмелья, токсичности и риска зависимости.