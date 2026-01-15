Как быстро разморозить лобовое стекло: бюджетный способ из TikTok всколыхнул Сеть

TikTok пользователь показал бюджетный способ быстро очистить лобовое стекло от льда с помощью пакета с горячей водой / © Фото из открытых источников

Реклама

Пользователь TikTok показал бюджетный способ быстро избавиться от льда на лобовом стекле автомобиля — с помощью обычного пакета с водой. Видео стало вирусным, но разделило мнения зрителей.

Об этом сообщает Mirror.

В холодные зимние утренники очистка льда из лобового стекла может быть настоящим испытанием. Однако пользователь соцсети с ником dad.hacks0 предложил простое решение, которое, по его словам, позволяет справиться с обледенением буквально за минуту.

Реклама

В видео, снятом под песню Ice Ice Baby Ванилы Айс, мужчина шутит, что «соскребать лед — это для любителей».

«Позвольте показать, как мы делаем это в dad hack HQ», — говорит он.

Суть метода проста

Пользователь предлагает наполнить крепкий пищевой пакет горячей (но не кипящей) водой и провести им по замерзшему лобовому стеклу — лед быстро растает без всякой скобы.

Автор объяснил, что этот способ помогает избежать царапин на стекле и экономит время.

Реклама

«Вместо того, чтобы царапать стекло, как в 2005 году, попробуйте креативный и дешевый способ размораживания», — говорит он.

По словам dad.hacks0, одного пакета с водой хватило, чтобы очистить лобовое стекло и водительское окно менее чем за минуту.

Многие пользователи поддержали идею и поделились собственными лайфхаками. Некоторые, например, признались, что используют теплую воду в пластиковой бутылке.

Критика пользователей

В то же время, метод вызвал и критику. Один из комментаторов предостерег, что такой способ может повредить стекло из-за термического удара. В ответ автор лайфгака подчеркнул, что использует именно горячую, а не кипящую воду. Однако оппоненты не согласились, мол, резкий перепад температур все равно может привести к микротрещинам.

Реклама

Несмотря на споры, некоторые отметили, что пользуются подобным методом уже много лет и никаких проблем со стеклом не было.

В то же время автомобильные эксперты советуют соблюдать классические правила размораживания: включить обдув и кондиционер, очистить снег щеткой и использовать скребок или специальный размораживающий, не выезжая на дорогу, пока стекло полностью не очистится.

Напомним, есть еще один способ мгновенного размораживания лобового стекла. Этот действенный лайфгак был одобрен водителями.

Также ежедневной очистке машины от слоя льда можно предотвратить. И опытные водители знают как.