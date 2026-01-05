Как быстро разморозить лобовое стекло и не повредить авто: действенные советы

Авто зимой / © ТСН

В зимний период украинские водители ежедневно сталкиваются с проблемой обледенелого лобового стекла. Эксперты дали пять эффективных советов, как быстро и безопасно удалить лед и подготовить авто к выезду.

Об этом рассказали специалисты портала "Твоя МАШИНА«.

Вместо того чтобы тратить время на неэффективное скребление льда, эксперты рекомендуют применять проверенные способы, которые сокращают время подготовки автомобиля и уменьшают риск повреждения стекла.

Постепенный прогрев воздухом

Прежде всего следует завести авто и включить обдув окон. Важно избегать резкого температурного скачка: поток раскаленного воздуха сразу на стекло может вызвать его трещины. Интенсивность обогрева следует увеличивать постепенно.

Профессиональная автохимия

Магазинные дефростеры на спиртовой основе быстро растворяют лед, после чего остатки легко убираются дворниками. Это один из наименее энергозатратных способов.

Самодельный спиртовой спрей

Если готового средства нет, можно сделать раствор из спирта и воды. Состав снижает температуру замерзания жидкости на стекле и мгновенно освобождает его от наледи.

Солевой метод

Раствор соли в воде способен растопить лед, но его следует использовать осторожно: соль повреждает металл и краску. После обработки поверхность нужно насухо вытереть, чтобы избежать коррозии.

Термопакет

Для тех, кто избегает химии, эффективен метод с теплым (не кипяченым) водяным пакетом. Прогревание стеклянной поверхности деликатным теплом мягко растапливает лед, не создавая риска трещин.

Специалисты отмечают, что правильное сочетание безопасных методов позволяет водителям быстро подготовить автомобиль к движению даже в сильные морозы, минимизируя риски для стекла и лакокрасочного покрытия.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали перечень вещей, без которых холод может стать настоящим испытанием для водителя.