Как быстро сделать салон авто теплым в лютые морозы - поможет чудодейственная кнопка

Автолюбитель и бывший продавец машин поделился советами о том, как одна часто забытая кнопка может помочь быстрее прогреть автомобиль этой зимой.

Пользователь TikTok с ником Capturing Cars в своем новом видео рассказал об основных шагах, которые следует выполнить для быстрого прогрева авто. «Знаете ли вы, как лучше всего как можно быстрее прогреть машину в эти зимние месяцы?» — спросил он своих подписчиков.

Первый шаг

Эксперт советует максимально повысить температуру в автомобиле, независимо от того, есть ли отдельные регуляторы для каждого сиденья, или только один общий. Он пояснил: «Сначала установите максимальную температуру».

Второй шаг

Необходимо активировать вентиляторы на средний режим. Автомобильный эксперт посоветовал настроить поток воздуха так, чтобы он направлялся в салон автомобиля для более быстрого прогрева. Этого можно достичь, нажав кнопку, которая обычно изображает сидящего человека с различными стрелками, направленными на него.

Третий шаг

Самым важным является активация кнопки рециркуляции воздуха. Часто забытая кнопка имеет значок, напоминающий автомобиль со стрелкой внутри, или в некоторых автомобилях выглядит как ползунок. Она обеспечивает рециркуляцию нагретого воздуха, циркулирующего в салоне, вместо втягивания холодного воздуха извне. Эксперт отметил: «Следующее, что вам нужно сделать, это один из самых важных шагов, а именно нажать эту кнопку».

Следующие действия

После этого начального периода следует включить систему кондиционирования воздуха. Хотя многие считают, что кондиционер предназначен исключительно для жаркой погоды, он также чрезвычайно эффективен для прогрева автомобиля.

Когда температура в салоне достигнет комфортного уровня, эксперт советует снова переключить систему на подачу свежего наружного воздуха, чтобы поддерживать качество воздуха внутри автомобиля.

