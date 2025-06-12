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ТСН в социальных сетях

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Как быстро восстановить утерянное свидетельство о регистрации авто — документы и цены

Свидетельство о регистрации машины можно легко и быстро восстановить.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро восстановить утерянное свидетельство о регистрации авто — документы и цены

Свидетельство о регистрации машины — как восстановить / © Getty Images

Для восстановления утраченного свидетельства о регистрации автомобиля или другого транспортного средства необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Какие документы следует иметь для восстановления свидетельства — список

Перед обращением в сервисный центр подготовьте:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

«Если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности», — говорят в МВД.

Сколько стоит услуга по восстановлению свидетельства о регистрации авто

Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут. Ориентировочная стоимость — 1240 грн.

Также при перерегистрации транспортного средства владелец может заказать электронное свидетельство без изготовления на пластиковом бланке.

Напомним и о тормозной системе авто — а именно, что стоит знать каждому водителю, чтобы не доверять мифам.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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