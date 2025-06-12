- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Как быстро восстановить утерянное свидетельство о регистрации авто — документы и цены
Свидетельство о регистрации машины можно легко и быстро восстановить.
Для восстановления утраченного свидетельства о регистрации автомобиля или другого транспортного средства необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Какие документы следует иметь для восстановления свидетельства — список
Перед обращением в сервисный центр подготовьте:
паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.
«Если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности», — говорят в МВД.
Сколько стоит услуга по восстановлению свидетельства о регистрации авто
Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут. Ориентировочная стоимость — 1240 грн.
Также при перерегистрации транспортного средства владелец может заказать электронное свидетельство без изготовления на пластиковом бланке.
Напомним и о тормозной системе авто — а именно, что стоит знать каждому водителю, чтобы не доверять мифам.