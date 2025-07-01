Как действовать, если застряли на грунтовой дороге: советы экспертов для водителей

Автомобиль / © Pixabay

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Дожди — испытания для водителей, которые вынуждены ездить по грунтовым дорогам. Часто водитель, застряв в грязи, в панике резко давит на газ, но это лишь усугубляет ситуацию: колеса глубже погружаются в землю, и авто «садится на брюхо».

Об этом пишет «UA.Motors».

Эксперты советуют в таких ситуациях сохранять спокойствие и не торопиться. Прежде всего, нужно выйти из машины и оценить, насколько глубоко она застряла и каково состояние грунта под колесами. Особое внимание следует обратить на то, как ведет почву после дождя: влажная земля кажется твердой, но легко проваливается под тяжестью.

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Также важно помнить, что разные участки дороги могут иметь разную плотность — то, что выглядит безопасным, может оказаться ловушкой. Чем тяжелее автомобиль, тем быстрее он теряет опору на мягкой поверхности.

Вместо рискованных действий эксперты рекомендуют:

раскачать авто вперед-назад, не перегружая газ;

положить под колеса ветки, доски или другой материал для лучшего сцепления;

снизить давление в шинах, если это безопасно;

при необходимости вызвать помощь, а не усугублять ситуацию.

Правильная реакция может спасти автомобиль от дорогостоящего ремонта — и нервы водителя тоже.

Напомним, в Украине теперь за так называемый благодарственный сигнал на дороге аварийкой можно получили штраф в 425 грн или потерять права на год.

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