Как действовать при остановке полицией: что разрешено, а что нет

Полицейские

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Большинство украинских водителей во время остановки полицией действуют с осторожностью и часто соглашаются на все, что требует инспектор. Однако юристы напоминают: не все действия полиции законны, а некоторые из них могут даже нести уголовную ответственность — для обеих сторон.

Об этом пишет «Автотема».

Одна из самых распространенных ситуаций — это предложение «решить вопрос на месте», без составления протокола. Как отмечают адвокаты, это не просто нарушение — это уголовное преступление. Если водитель соглашается на передачу денег, он фактически дает взятку, что предусматривает не только штраф до 68 тысяч гривен, но лишение свободы до 4 лет. В таких случаях следует требовать составления официального документа и, по возможности, фиксировать разговор на видео.

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Еще одна спорная практика — прохождение проверки на алкоголь с помощью прибора «Драгер» прямо на месте остановки. Несмотря на распространенное мнение, отказ от продувания не всегда приравнивается к автоматической потере водительских прав.

Если есть подозрения в нарушении процедуры (например, использование уже включенного прибора или неоднократного мундштука), водитель имеет полное право требовать независимого осмотра в медицинском учреждении. Именно отказ от медосмотра, а не «Драгера» является основанием для ответственности.

Отдельная ситуация — просьба быть понятым или свидетелем по делу другого водителя. Подписание таких документов означает, что человек становится процессуальным участником дела. Это может затянуться на годы: суды, следственные действия, поездки в другие города. Адвокаты рекомендуют хорошо взвесить решение и помнить: быть понятым — это право, а не обязанность.

Юристы призывают водителей быть осмотрительными, знать свои права и не бояться требовать соблюдения закона от полиции. Если возникает давление или угроза, следует немедленно обращаться на горячую линию Нацполиции или звонить по телефону «102».

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Напомним, многим водителям кажется, что полиция останавливает их чаще, чем других.