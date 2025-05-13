Как добавить старое водительское удостоверение в "Дію" - пошаговая инструкция

Водительское удостоверение / © Экспресс

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Водители, имеющие бумажное или ламинированное удостоверение старого образца (до 2013 года), могут оцифровать его для удобства использования в приложении «Дія».

Об этом пишет Motor Media Review.

Старые водительские удостоверения не внесены в новые электронные базы, поэтому их невозможно увидеть в приложении «Дія». Чтобы решить эту проблему, нужно просто обменять старое удостоверение в любом сервисном центре МВД. После обмена ваши права будут отображаться в электронном кабинете водителя.

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Для обмена старого водительского удостоверения вы можете записаться онлайн или воспользоваться терминалом на месте. Необходимо иметь паспорт или ID-карту с пропиской, идентификационный код, старые права и медицинскую справку. Однако во время военного состояния медицинская справка не обязательна.

При обмене старого удостоверения не нужно приносить свое фото — его сделают на месте. Обмен стоит 608 гривен (без комиссии банка). Новые права будут являться пластиковыми карточками европейского образца, которые действуют 30 лет, и сразу появляются в «Дії» после оформления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских прав.