Как добавить в свой автомобиль опцию помощи при парковке

Камера заднего вида и парктроники – одни из главных атрибутов современного автомобиля.

Если вы живете в большом городе, где автомобилей много, улицы не очень широкие и приходится парковаться в сложных местах, тогда обычно вам помогают ассистенты в парковке, и когда в автомобиле их нет – жизнь становится сложнее.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как самостоятельно установить все необходимые помощники.

Во-первых, самый простой и действенный помощник – это камера заднего вида. Если у вашего авто есть штатный или установленный дисплей мультимедиа, то вам просто нужно докупить камеру. Они есть двух видов: универсальная, которую можно установить в любое место автомобиля и штатная, полностью повторяющая дизайн и крепление камер, которые устанавливают на заводе в автомобиле с более богатой комплектацией.

В любом случае, алгоритм действий одинаков: проделываем дырку в задней части авто для крепления камеры, проводим сигнальные провода к магнитоле и подключаем. Проводку питания проще подключить на фонарь заднего хода, так что, если вы будете включать заднюю передачу, питание будет поступать на камеру и изображение появится на экране. Если у вас нет дисплея в автомобиле, можно установить универсальный и прикрепить его в удобное место. Также, дополнительно можно доставить камеру и на переднюю часть авто, но не всегда удается найти удачное крепежное место.

Теперь можем рассмотреть такой традиционный помощник, как паркторник. Система очень полезна, специальные сенсоры постоянно следят за окружающей ситуацией и сообщают о ней водителю. В некоторых случаях они более действенны, чем камера. Современные системы парктроника почти не имеют слепых зон. Если автомобиль комплектуется без них, то их можно добавить вручную.

Парктроники продаются комплектами и вы можете выбрать, хотите ли вы их установить только на заднюю часть или и спереди тоже. Покупаем нужное количество комплектов и идём устанавливать. Здесь уже все немного сложнее. Для правильной установки нужно снять бампер. Очень осторожно проделываем в нем отверстия под датчики и закрепляем их на бампере. Затем через дренажную систему в кузове авто, вы прокладываете проводку в салон. В салоне у вас должен разместиться небольшой дисплей, который и будет передавать информацию из сенсоров, в нем и установлен блок управления. Проводим на систему питание из любого источника, где есть 12 вольт, проверяем, работает ли и устанавливаем бампер. При необходимости производим те же манипуляции с другой стороны авто.

Лучший вариант, когда автомобиль имеет и камеры и парктроники, тогда водителю будет проще ориентироваться в пространстве и это снизит риск повреждения автомобиля.

Напомним, как собственноручно восстановить оптику своего авто : действенные советы водителям.