Как долго может прослужить Tesla: британцы удивили результатами исследований

Результаты исследования, которое проанализировало данные техосмотров транспортных средств в Великобритании, заставляет задуматься о том, действительно ли покупка электромобиля Tesla является "дорогим удовольствием".

Об этом пишет The Cool Down.

Результаты свидетельствуют, что Tesla уверенно лидирует по показателям срока службы и пробега. В то время как другие электромобили в среднем проезжают около 200 тысяч км за свой срок службы, машины Tesla бегают по дорогам как минимум в полтора раза больше – примерно 330 тысяч км.

Но если вам легче оценить покупку по сроку службы, то Tesla и здесь не подкачала, опередив даже автомобили с ДВС.

"Средний срок службы электромобиля Tesla составляет 20,3 года, тогда как средний срок службы электромобилей других брендом — 18,4 года. Для сравнения, средний срок службы автомобиля с бензиновым двигателем составляет 18,7 года", – отмечает издание.

Если сделать поправку на украинских автомобилистов, то срок службы, вероятно, будет еще больше. Но как быть с аккумуляторами?

Те водители, которые ездят на обычных автомобилях с ДВС, знают, что даже самых лучший аккумулятор приходится менять раз в несколько лет, а если этого не делать, то с каждым годом увеличивается риск, что однажды автомобиль просто не заведется.

Производители электромобилей утверждают, что батареи на их машинах будут служить гораздо дольше. Например, ожидается, что аккумуляторы Tesla будут служить даже дольше чем сами электромобили. Это позволит продлить их использование на несколько лет, например, в качестве накопителей в электросетях, что в свою очередь сократит количество отходов.

Кроме того, другие бренды электромобилей тоже улучшают характеристики своих моделей, стремясь сделать их долговечнее и экономнее.

Ну, а если все уже сказанное еще не убедило вас в целесообразности покупки электромобиля, посчитайте, сколько денег вы тратите на топливо. Например, среднестатистический водитель дизельного автомобиля в Британии тратит на топливо примерно 1900 долларов в год, при этом, такой же водитель электромобиля тратит на его зарядку около 800 долларов.

Итак, стоит ли покупать Tesla, если есть модели дешевле? Новые исследования говорят, что да. Расходы при покупке компенсируются долгим сроком службы, экономией на топливе и даже возможностью повторного использования батарей.

Напомним, в Украине обрушились продажи новых дешевых авто. Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей в феврале составила всего 15,6%. В прошлом году она была на отметке 20%.

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