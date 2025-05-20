Как эффективно использовать кондиционер в авто, не тратя больше топлива: 6 советов

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Многие автомобилисты не знают, как эффективно использовать систему кондиционирования воздуха в своем автомобиле. Типичные ошибки могут привести к излишним расходам топлива на 10%.

Об этом пишет EXPRESS.

6 способов более эффективного использования кондиционера

Сначала проветрите машину

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Если ваш автомобиль долго стоял на солнце, немного опустите окна, прежде чем включить кондиционер. Это охладит автомобиль, и кондиционеру будет меньше работы. Таким образом, он скорее начнет наполнять ваш салон прохладным воздухом.

Начните движение, а затем включите кондиционирование

Кондиционер работает лучше всего во время движения. Поэтому заведите автомобиль и начните движение несколько минут, прежде чем включить его.

Воспользуйтесь кнопкой рециркуляции

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Нажмите кнопку рециркуляции в автомобиле. Да, ваш автомобиль будет повторно использовать прохладный воздух, который уже есть внутри, вместо того, чтобы постоянно втягивать новый, горячий воздух извне.

Не устанавливайте мощность сразу на максимум

Когда вам жарко, может возникнуть соблазн включить кондиционер на полную мощность в надежде охладить салон. Но на самом деле это не эффективно. Включите кондиционер на среднюю мощность и постепенно увеличивайте ее.

Закройте окна

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Если вы едете с включенным кондиционером, важно держать окна закрытыми. Если они открыты, весь холодный воздух выходит наружу, что снижает эффективность кондиционера и приводит к увеличению расхода горючего.

Паркуйтесь в тенистом месте

По возможности старайтесь парковать автомобиль как можно дальше от солнца, в тенистом месте. Это поможет сохранить прохладу в машине, чтобы кондиционеру было меньше работы, когда вы сядете в нее.

Если ваш подъезд дорога естественным образом получает много солнца, подумайте об использовании солнцезащитного тента на вашем автомобиле.

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Раньше речь шла о том, что делать, когда ключи остались запертыми в авто. На самом деле, разбивать окно — крайний вариант, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность.

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда ключи от авто остались внутри.