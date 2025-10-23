- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Как экономить топливо на авто с АКПП: проверенные советы экспертов
Уменьшаем расход горючего на авто с автоматом, а простые советы специалистов пригодятся.
Контроль за расходом топлива в автомобиле с АКПП часто сложнее, чем в машине с механической коробкой. Здесь невозможно просто выбирать высокие передачи или сбрасывать газ на спуске — требуются другие стратегии. Специалисты поделились способом, позволяющим сэкономить до 150 литров горючего ежегодно.
Об этом говорится в материале uamotors.
Метод подходит для любых типов автоматических трансмиссий: классических, роботизированных и вариаторных. При годовом пробеге 25–30 тысяч километров правильное использование этого подхода уменьшает расход примерно на 0,5–0,7 л на 100 км, что может сэкономить около 4 тыс. грн. в год.
За пределами города коробка автоматически переходит на максимально высокую передачу, чтобы снизить потребление топлива. При быстром ускорении, например при обгоне, трансмиссия снижает передачу, что повышает расход.
Водитель может самостоятельно перейти в ручной режим и выбрать более высокую передачу. На экране вместо стандартной D будет отображаться номер передачи. Если обороты падают до критического уровня, электроника автоматически снижает передачу, защищая двигатель и коробку.
Важно избегать резких нажатий на газ — ускоряться лучше плавно, держа обороты в пределах 3000–3500 об/мин.
На трассе оптимальная скорость для экономии горючего — 90–100 км/ч.
В городе следует стараться избегать полных остановок в пробках, двигаясь на минимальной скорости, ведь частые старт-стопы значительно увеличивают расход.
Во время длительных пауз, например, на железнодорожном переезде, лучше переводить коробку в нейтральное положение или «паркинг». Для коротких остановок на светофоре оптимально оставлять передачу на D — это уменьшает износ АКПП и продолжает ее ресурс.
