Как экономить топливо зимой: эксперты советуют одно простое решение для двигателя

Зимой многие водители замечают, что их автомобиль начинает тратить больше топлива. Кажется, что маршруты те же, а бак пустеет заметно быстрее. Причина не только при низких температурах — проблема часто кроется в самом топливе.

Современные автомобили рассчитаны на бензин и дизель стандарта Евро-5 и выше. Однако часть топлива на рынке до сих пор производится по старым нормам.

В таком топливе может быть в десять раз больше серы, а также вода, грязь или дешевые присадки. Такое горючее не только повышает расход, но и разрушает топливную систему и снижает мощность двигателя.

Как «грязное» горючее «убивает» двигатель

Последствия использования некачественного топлива могут быть катастрофическими, особенно для современных моторов:

Сера при сгорании превращается в кислоту. Эта кислота попадает в моторное масло и ускоряет его старение, снижая защитные свойства.

Химические примеси могут вступать в реакцию с маслом, повреждая детали двигателя.

Вода особенно опасна для дизельных моторов. Она может вызвать заклинивание топливного насоса высокого давления – ремонт, который стоит тысячи.

Даже незначительные отклонения в октановом или цетановом числе изменяют процесс воспламенения. Поэтому двигатель работает с перегрузкой и «ест» больше горючего.

Чтобы оградить двигатель от некачественного топлива, эксперты советуют использовать профилактические присадки. Для бензиновых двигателей – SGA, для дизельных – SDA.

Они выполняют несколько задач: очищают и смазывают форсунки, улучшают распил топлива, удаляют влагу из бака и защищают систему от коррозии.

Почему это критически зимой

В холодный сезон эта проблема обостряется:

При отрицательной температуре топливо испаряется хуже.

В баках из-за перепадов температур активно скапливается конденсат (вода).

Форсунки скорее загрязняются.

Когда топливная система работает чисто, двигатель запускается легче, тянет лучше и, как следствие, тратит меньше.

