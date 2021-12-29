Как эксплуатировать авто с дизельным двигателем зимой: полезные советы водителям

Заливайте только качественное горючее и тогда ваш автомобиль не будет приносить проблем.

Когда на улице начинается мороз, владельцы дизельных автомобилей начинают немного паниковать. Ведь именно зимой двигатель, работающий на дизельном топливе, требует особого внимания. Все что нужно водителю – это просто соблюдать простые правила и следить за своим автомобилем.

ТСН.Авто подготовил для вас самые полезные советы, как сосуществовать с дизельным авто и не иметь проблем.

Самое первое правило, которое должны знать все водители дизелей – если на улице температура опустилась до -15 градусов мороза, не спешите запускать свой двигатель. Чтобы запуск был безболезненным, нужно провести небольшую манипуляцию. Поверните ключ, чтобы включить зажигание. У вас на щитке приборов должна загореться спиралька, это значит, что запущен процесс прогрева свеч. Как только она погасла, выключайте зажигание и повторяйте этот процесс 4-5 раз. После этого автомобиль должен запуститься быстрее и легче.

Сейчас цены на горючее очень "кусаются", поэтому некоторые водители пытаются сэкономить, покупая дизель из так называемой "бочки". В таких местах чаще всего горючее очень низкого качества. Там намешаны несколько сортов солярки и в лучшем случае у вас просто появится мусор в системе, а в худшем накроется топливный насос высокого давления и тогда ремонт будет очень дорогим.

Если вы хотите заправить авто в сомнительном месте, а затем поднять качество горючего разными присадками, так не получится. Присадки не могут очистить горючее от мусора и некачественного сырья. Тем более, что сама химия тоже стоит не мало, так что проще заехать на нормальную заправку и не беспокоиться.

В нашей стране преимущественно зима не свирепствует, сильные морозы бывают не часто, но бывают. Чтобы матушка природа не подловила вас врасплох – заправляйтесь специальным зимним дизелем. В него прямо с завода добавляют специальный гель, который не дает горючему превратиться в парафин. А когда такое происходит, отогреть и запустить "железного коня" очень тяжело.

Зимой в сильные морозы сложно запустить большинство автомобилей, особенно дизельные. Никогда не нужно ездить на пустом баке. Вот вы запустили своего красавца, едете по делам, а тут кончилось горючее и система поймала воздух, все, приехали. Теперь у вас начинается интересный квест "закачай солярку в двигатель". Чтобы автомобиль снова заработал, вам нужно залить горючее, выжать воздух из системы и вместо него закачать дизель и все это в мороз.

Как видите, правила довольно простые, но очень важные. Придерживайтесь их и езда на автомобиле будет только в радость.

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